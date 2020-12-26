Çin devlet gazetesi: Halkımız Amerikan kültürünü beğeniyor

Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) yakın Global Times gazetesinin anketi, Çinlilerin ABD hegemonyasına karşı çıksa da Amerikan kültürünü ve halkını beğendiğini, Joe Biden'ın da ikili ilişkileri onarabileceğini düşündüğünü gösteriyor.

Çinli gazete, "ekonomi, ticaret, bilim ve teknolojinin yanı sıra diplomasi ve güvenlik alanlarında ABD'yle yaşanan bir dizi sürtüşme ve mücadelenin ardından Çin halkının ABD hegemonyasına muhalefette sağlam bir uzlaşı içinde olmakla" birlikte Amerikan kültürünü ve halkını, bu ülkenin yönetiminden ayrı tutabildiğini aktardı.

11-17 Aralık döneminde başkent Pekin başta olmak üzere 16 büyük şehirde 18-69 yaş arası bin 945 kişinin katılımıyla yapılan ankette halkın diğer ülkelere dair izlenimleri ortaya kondu.

"İkili ilişkiler açısından Çin üzerinde en büyük etkisi olan" ülkelerle ilgili genel bir görüş sunan ankette, Donald Trump'ın ardından Biden'ın ABD başkanı olmasıyla ilişkilerin nasıl güçlenebileceğine yanıt arandı.

Ankete katılanların yüzde 47,5'i ABD'yle ilişkilerin Çin üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu söyledi. Bu rakam yüzde 82,1 sonucunun çıktığı 2019 verileriyle karşılaştırıldığında keskin bir düşüş olarak yorumlandı.

Katılımcıların yüzde 14,8'i ise Çin'in Güneydoğu Asya ülkeleriyle bağlarını "ülke üzerinde en büyük etkiyi yaratan ilişkiler" olarak tanımlarken, 2019'da bu oran yüzde 9,2'de kalmıştı.

Ankete yanıt verenlerin yüzde 65,6'sı Trump yönetimini "olumsuz" bulurken, yüzde 53,2'si Güney Çin Denizi'nde Pekin'le zaman zaman anlaşmazlık yaşayan ABD ordusunu, yüzde 46,9'u da Çin karşıtı yayınlar yapan ABD medyasını "olumsuz" olarak niteledi.

Katılımcıların çoğu Çin'in ABD karşısında gücünü artırdığını düşündüklerini vurgularken, Biden dönemine dair de iyimser sonuçlar çıktı.

3 Kasım'da yapılan seçimler Çin'de büyük ilgi görürken, ankete katılanların yüzde 31,7'si Biden'ın Çin-ABD hattındaki gerilimi azaltma fırsatı sunacağını belirtti, yüzde 28,5'i kötümserliği muhafaza ederken, yüzde 39,8'i de durumun belirsizliği koruduğunu kaydetti.

"Biden göreve geldikten sonra Çin, ABD'yle hangi alanlarda işbirliğini artırabilir?" sorusuna katılımcıların yüzde 48,7'si koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla savaş, yüzde 44,4'ü ekonomi ve ticaret, yüzde 39,9'u iklim değişikliğiyle mücadele yanıtını verdi, yüzde 12,1'i ise "iki ülkenin işbirliğini güçlendirmeyeceği" öngörüsünde bulundu.