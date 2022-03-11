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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Çin, Rusya’ya Sırtını Döndü, Putin, Türkiye’ye Yöneldi

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Rusya'ya Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan sonra bir darbe de Çin'den geldi. Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiği, bunun üzerine Putin'in Türkiye ve Hindistan'a yöneldiği öne sürüldü.
Çin, Rusya’ya Sırtını Döndü, Putin, Türkiye’ye Yöneldi

Rus haber ajansları, Çin’in Rusya’ya Boeing ve Airbus bileşenlerinin tedarikini durdurduğunu açıkladı. Reuters’ın, Rus basınından aktardığına göre, Çin’in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiği belirtildi. Bunun üzerine Rusya’nın yönünü Türkiye ve Hindistan’a çevirdiği aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Batı’nın yaptırımlarının sertleşmesi sonucu Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, bu hafta Rus yolcu uçuşlarının güvenliğinin tehdit altında olduğu konusunda uyarıldığı belirtildi. Rus Interfax haber ajansına konuşan ve uçağın uçuşa elverişliliğini sağlamaktan sorumlu bir Rosaviatsia yetkilisi olan Valery Kudinov, Rusya’nın Çin’den parça tedariğinin kısıtlanmasının ardından, Moskova yönetiminin, Türkiye ve Hindistan’da fırsat arayacaklarını söyledi.

ÇİN İLK KEZ ‘SAVAŞ’ DEDİ

Öte yandan, Çin’nin, Rusya’ya parça tedarikinin durduracağını hemen açıklamasının ardından, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 16’ncı gününde, Putin’in saldırılarını ilk kez “savaş” olarak nitelendirdi ve son iki hafta içinde Rusya’yı desteklemek ve kınamak arasında gidip gelen Pekin yönetiminin kullandığı en net ifadeler oldu.

Çin devlet televizyonu CCTV’nin aktardığına göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı video konferans görüşmesinde, “Savaşın mümkün olan en kısa sürede durduğunu görmeyi umuyoruz.” ifadelerinde bulundu.

CCTV’nin bildirdiğine göre Wang, tüm tarafları sakinleşmeye ve Ukrayna’da gerilimi önlemek için daha fazla önlem almaya çağırdı.

Böylelikle Çin, Ukrayna’da yaşananlar için ‘savaş’ kelimesini kullanırken, uluslararası sahnede Rusya’yı karşısına alacak bir dil kullanmaktan kaçındı ve ‘işgal’ kelimesini kullanmadı. Ancak yine de, Pekin yönetiminin Moskova’ya verdiği desteği azalttığı, ancak yaptırım uygulamak için Batı’ya katılma çağrılarını hâlâ reddettiği belirtiliyor.

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