  • BIST 2.169,11
  • Altın 918.8
  • Dolar 14.8182
  • Euro 16.3107
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Çin ve Hong Kong'da COVID-19 vaka artışı sürüyor

» »
Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 yeni COVID-19 vakası kaydedildi.
Çin ve Hong Kong'da COVID-19 vaka artışı sürüyor

Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 yeni COVID-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 281'i yurt içi kaynaklı 2 bin 338  vaka saptandı.

Ayrıca COVID-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 313 vaka tespit edildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu türden vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 57 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong'da salgın durumu

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise COVID-19'un omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalganın" etkisi azalarak sürüyor.

Günlük vaka sayları 5 gündür düşerken, son 3 günde 20 binin altına indi.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 14 bin 68 COVID-19 vakası tespit edildi, 179 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 44 ölüm daha kayıtlara geçti.

Omicron vakalarının tetiklediği salgın dalgasında yıl başından bu yana 1 milyon 49 bin 127 vaka tespit edilirken 5 bin 906 kişi öldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'nın 140 Milyar Dolarlık Altın Rezervlerini Kullanması Zorlaşıyor20 Mart 2022 Pazar 15:11
  • Hiroşima Eski Belediye Başkanı Akiba'dan, Ukrayna'da 'Nükleer Silah Kullanılmaması' Çağrısı20 Mart 2022 Pazar 12:08
  • “Mariupol’deki Sivilleri Zorla Rusya’ya Gönderiyorlar” İddiası20 Mart 2022 Pazar 11:34
  • Ukraynalıların Terk Ettikleri Evlerinde Bulduklarını Yiyorlar, Dans Edip Eğleniyorlar19 Mart 2022 Cumartesi 15:04
  • Artan Saldırılar Nedeniyle Kievliler Yeniden Metro İstasyonlarına Sığındı19 Mart 2022 Cumartesi 14:37
  • Rusya-Ukrayna Savaşı… Yeni Uydu Görüntüleri Korkunç Yıkımı Ortaya Koydu19 Mart 2022 Cumartesi 14:04
  • Rusya, Ukrayna’da İlk Defa Hipersonik Füzesini Kullandı19 Mart 2022 Cumartesi 12:56
  • Putin’in Moskova’daki Konuşması Olay Oldu: Uzmanlar Beden Dilini Yorumladı19 Mart 2022 Cumartesi 12:41
  • Çin’de 14 Ay Sonra Covid’den İlk Ölüm19 Mart 2022 Cumartesi 11:59
  • Rusya, Ukrayna'daki Biyolojik Silah İddialarıyla İlgili BM Üyelerine Dosya Dağıttı18 Mart 2022 Cuma 23:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti