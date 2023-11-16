  • BIST 7792.27
  • Altın 1817.833
  • Dolar 28.6604
  • Euro 31.2445
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

Çin yeni nesil deniz gözlem uydusunu fırlattı

» »
Çin, hassas netlikte renk gözlemleri yapabilen yeni nesil deniz gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Çin yeni nesil deniz gözlem uydusunu fırlattı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March 2C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 497'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Haberde uydunun adı ve yörünge konumu hakkında bilgi verilmezken, uluslararası veri tabanları ve uydu takip sitelerinden elde edilen bilgilerde, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye konumlandırılan uydunun "Hayyang 3A" olduğu anlaşılıyor.

Adı Çince'de "okyanus" anlamına gelen Hayyang uyduları, okyanus, deniz, göl ve akarsularının farklı özelliklerinin uzaydan geniş ölçekli, sürekli ve dinamik izlenebilmesine olanak sağlıyor.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen Hayyang uyduları, açık denizler ile ada ve liman kıyılarındaki su çevresini renk, ısı ve madde hallerinde analiz ederek gözlemleyebiliyor.

Dünyada yüksek renk hassasiyetine sahip ilk uydu olan Hayyang 3A'nın, Çin'in deniz rotalarında balık kaynaklarının kullanımı ve deniz kirliliğinin takibi için uzaktan algılama hizmetleri sağlayacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna gelecek yıl 31 Mart için devlet başkanlığı seçimine hazırlanıyor06 Kasım 2023 Pazartesi 13:35
  • Kanada ve Güney Kore, nükleer denemeleri yasaklayan anlaşmadan çekilen Rusya'ya tepki gösterdi03 Kasım 2023 Cuma 10:45
  • Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. Zirvesi Astana'da başladı03 Kasım 2023 Cuma 08:50
  • Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal etti02 Kasım 2023 Perşembe 12:02
  • Ukrayna: Rusya, Ukrayna'da son 24 saatte yılbaşından bu yana en fazla saldırısını gerçekleştirdi01 Kasım 2023 Çarşamba 13:02
  • Musk'tan 'Gazze' için internet kararı28 Ekim 2023 Cumartesi 18:00
  • Gazze'de 3 bin 38 çocuk öldürüldü27 Ekim 2023 Cuma 18:00
  • İsrail ordusu Gazze’ye yeni bir "nokta operasyonu" düzenlediğini duyurdu27 Ekim 2023 Cuma 11:13
  • Azerbaycan: 3 bin 413 Azerbaycanlı Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı oldu26 Ekim 2023 Perşembe 20:00
  • Fransa Gazze için hastane gemisi gönderdi26 Ekim 2023 Perşembe 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti