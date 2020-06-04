  • BIST 109.045
  • Altın 370,100
  • Dolar 6,7545
  • Euro 7,5696
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Çin’de anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

» »
Çin’de anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaraladı.
Çin’de anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

Çin basınındaki haberlere göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ndeki Vucou kentine bağlı Vusang ilçesinde bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Li soyadlı saldırgan, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk 39 kişiyi bıçakla yaraladı. 

İlk bilgilere göre, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Saldırgan gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Çin'de son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan, Hindistan'ın İki Diplomatını "İstenmeyen Adam" İlan Etmesini Kınadı01 Haziran 2020 Pazartesi 10:27
  • Hindistan'da casusluk şüphesiyle yakalanan güvercin iddia asılsız çıkınca serbest bırakıldı31 Mayıs 2020 Pazar 16:44
  • Bir grup maymun, şüpheli ‘corona’ hastalarından alınan numuneleri ‘çaldı’31 Mayıs 2020 Pazar 16:16
  • Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı 'yıl sonundan önce piyasaya sürülebilir'30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:13
  • Eski Malezya Başbakanı’nın İsrailli firmadan casus yazılım aldığı iddia edildi30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:00
  • Güney Kore'de Okullar Yeniden Kapatıldı29 Mayıs 2020 Cuma 18:11
  • Hindistan’da dehşet: Salgını sona erdirmek için bir kişiyi kurban etti!29 Mayıs 2020 Cuma 17:09
  • Çin'den ABD'ye çağrı: Mücadelenin kimseye faydası olmaz28 Mayıs 2020 Perşembe 20:57
  • ABD’den kriz çıkaracak Hong Kong hamlesi: Özerklik bitti artık mümkün değil28 Mayıs 2020 Perşembe 20:56
  • Kuzey Kore, koronavirüs salgını sırasında ülkeden kaçmaya çalışan bir çifti idam ettiğini duyurdu28 Mayıs 2020 Perşembe 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti