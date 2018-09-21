  • BIST 97.141
  • Altın 242,390
  • Dolar 6,2773
  • Euro 7,3787
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Çin'de kasıtlı ev yakıp anne ve 3 çocuğunun ölümüne neden olan dadı idam edildi

» »
Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde bir evi kasıtlı olarak yakarak bir anneyle 3 çocuğunu öldürmekten hüküm giyen dadı idam edildi. Mo Huanjing adlı dadı, Şubat ayında ölüm cezasına çarptırılmıştı.
Çin'de kasıtlı ev yakıp anne ve 3 çocuğunun ölümüne neden olan dadı idam edildi

Mo'nun kumar borçlarını ödeyebilmek için, aileden borç alabilmek umuduyla evde yangın çıkarttığı bildiriliyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, Mo yangından kurtaracağı aileden daha kolay borç alabileceğini düşündü.

Ancak 18 katlı apartmandaki yangın bir anda büyüyünce anne Zhu Xiaozhen ile 6, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğu öldü.

Haziran 2017'deki yangın sırasında baba Lin Shengbin evde değildi.

Mo'nun çakmakla oturma odasında yangın çıkarttıktan sonra kaçtığı belirtiliyor.

'Şeytan sonunda idam edildi'

Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da 2,6 milyon takipçisi olan Lin Shengbin, dadının idam edildiği haberini "Şeytan Mo Huanjing sonunda idam edildi. Haberi duyunca gözyaşlarıma hakim olamadım. Annemleri aradım. Annem de ağladı ve herkesin uzun zamandır bu haberi beklediğini söyledi" sözleriyle duyurdu.

Lin'in, karısı ve çocuklarının mezarlarının fotoğraflarını paylaştığı mesajına 108 bin kullanıcı yorum yaptı. Birçok kullanıcı da, idam haberini duyunca ağladıklarını yazdı.

2017'de komşu ülke Moğolistan'da kaldırıldıktan sonra Çin'de idam cezası daha sık tartışılmaya başlandı. İdam cezasını destekleyenler, sık sık bu olayı örnek gösterdi.

Çin'in her yıl tüm ülkelerdekinin toplamından daha fazla sayıda kişi idam ettiği belirtiliyor.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre ülkede her yıl binlerce kişi idam ediliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 11 yıl sonra bir ilk: Güney Kore lideri Moon, Kuzey Kore'de18 Eylül 2018 Salı 08:45
  • Japonya ilk kez Güney Çin Denizi'nde denizaltı tatbikatı yaptı17 Eylül 2018 Pazartesi 16:11
  • Süper tayfun Filipinler'i vurdu, Hong Kong'a ilerliyor15 Eylül 2018 Cumartesi 12:30
  • Maduro, Pekin'de: Çin bizim ablamız14 Eylül 2018 Cuma 11:39
  • Araçla kalabalığın arasına daldı: Ölü sayısı 11 oldu13 Eylül 2018 Perşembe 11:57
  • Putin'den Japonya'ya: Yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalayalım12 Eylül 2018 Çarşamba 16:02
  • ‘Çin, nüfusunu artırmak için aile planlamasına son vermeye hazırlanıyor'11 Eylül 2018 Salı 12:34
  • 1,379 milyarlık nüfus az geldi: Çin, nüfusunu artırmak için harekete geçti11 Eylül 2018 Salı 11:46
  • İmamlar, Lenin heykelini restore etti10 Eylül 2018 Pazartesi 09:24
  • Tump durmuyor: Çin'e resmen savaş açtı08 Eylül 2018 Cumartesi 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti