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Çin'de zincirleme trafik kazası:18 ölü

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Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de zincirleme trafik kazası:18 ölü

Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.

Cilin'de görevli emniyet yetkilileri, Fuyu kentinde hafif ticari bir aracın traktöre arkadan çarptığını açıkladı.

Yetkililer, bu aracın daha sonra karşı şeride geçerek hareket halindeki başka bir araca daha çarptığını ifade etti. 8 kişinin olay yerinde, 10 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 1 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.

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