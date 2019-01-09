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Çin'den 5 yıllık 'İslam'ı sosyalizm ile uyumlu hale getirme' planı

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Pekin, "İslam'ın sosyalizm ile uyumlu hale gelmesi, Çinlileştirilmesi ve vatanperverliğin teşvik edilmesi" için 5 yıllık bir plan kabul etti.
Çin'den 5 yıllık 'İslam'ı sosyalizm ile uyumlu hale getirme' planı

Çin Müslüman Uygur Türklerini "toplama kamplarına" kapatmak ve kötü muamele etmekle suçlanıyor.

Plan, Çin Komünist Partisi yetkililerinin sekiz bölgenin yerel İslami kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası, geçen hafta uygulamaya geçirildi.

Haberi duyuran Çin haber sitesi The Global Times, planın ana hatlarının yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Çin geçen yıl da benzer şekilde Hristiyan dini için benzer bir plan açıklamıştı. İslam için kabul edilen planın da benzer uygulamalar içermesi bekleniyor.

Hristiyanlık için kabul edilen planda Hristiyanlığın "dış unsurlar ve Batı'nın boyunduruğundan" arındırılacağı belirtilmişti.

Vaazlarda sosyalizm vurgusu

Hristiyanlığın Çinlileştirilmesi için hazırlanan planda vaazlarda sosyalizmin övülmesi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in teorilerinin anlatılması, kiliselerin de geleneksel Çin mimarisine uygun inşa edilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Pekin'in planı, merkezi hükümetin son yıllarda ülkedeki farklı inançlar üzerindeki kontrolünü artırma girişimlerinden biri olarak görülüyor.

Çin'in hükümetteki Komunist Partisi resmi olarak ateist bir parti ama devlet Budizm, Taoizm, İslam, Katoliklik ve Hristiyanlığı resmi olarak tanıyor.

Hristiyanlık ve İslam için kabul edilen planın bir benzerinin yakın zamanda Budizm için de uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.

Çin'de farklı inançların "Çinlileştirilmesi" hamlesi Devlet Başkanı Şi'nin 2016'da dinler üzerine verdiği bir konferansın ardından başladı.

Şi konferansta 'dindar insanların ülkesini sevmesi ve ülkenin iyiliği için Komünist Parti tarafından aktif şekilde yönlendirilmesi gerektiğini' söylemişti.

Çin özellikle radikal grupların ülkedeki Müslüman Uygur azınlık üzerindeki etkisinden endişe ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Pekin hükümetinin Batı Şincan bölgesinde Çin'in "radikal İslamcılıkla" suçladığı Uygur Türklerini keyfi şekilde gözaltına aldığı ve "gözetim kamplarına" kapattığı iddia edilmişti.

Yaklaşık 1 milyar 385 milyon nüfuslu Çin'de Budistler nüfusun yaklaşık yüzde 18, Hristiyanlar yüzde 5 ve Müslümanlar yüzde 1,8'ini oluşturuyor.

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