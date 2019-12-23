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Çin’den gümrük vergilerinde indirim

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Çin, ithal ürünlere yüz milyarlarca dolarlık gümrük indirimi getirmeye hazırlanıyor. Yılbaşında yürürlüğe girecek indirimler tüketim malları, ileri teknoloji ürünleri, ilaç ve dondurulmuş domuz etini kapsıyor.
Çin’den gümrük vergilerinde indirim

Çin Halk Cumhuriyeti, ithal ürünlerine gümrük vergilerinde 1 Ocak 2020'den itibaren yüz milyarlarca dolarlık indirim yapma kararı aldı.

İndirimler, tüketim malları, ileri teknoloji ürünleri, bilgisayar çipleri, astım ve diyabet ilaçları ile dondurulmuş domuz eti gibi 850 kalem ithal üründe geçerli olacak. Bloomberg ajansının hesaplamalarına göre gümrük indirimleri 389 milyar dolar hacmindeki ithalat ürünlerini kapsayacak.

Çin'de devlet idaresinin ve yürütme erkinin en üst organı olan ve hükümet işlevi gören Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamada "Gümrük vergisi düzenlemesinin ithalat maliyetlerini azaltmaya ve Çin pazarının dışarı açılmasını daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı olacağı" belirtildi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin'in vergi indirimi, ABD ile yaşanan ticaret savaşında varılan kısmi anlaşmayla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Çin yönetimi vergi indirimleriyle, ABD'nin eleştirilerinin aksine ekonomisini dışarıya açtığı tezini güçlendirmeyi hedefliyor. Pekin aynı zamanda ABD ile yapılan ticaret görüşmelerinde taahhüt edildiği üzere ABD'den ithalatı artırma hedefinin önünü açıyor.

Başkan Donald Trump'ın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile aralık ayı ortasında varılan kısmi anlaşma çerçevesinde Pekin yönetiminin ABD'den ithalatını iki yıl içinde 200 milyar dolar artırma taahhüdünde bulunduğunu açıklamıştı. Lighthizer, bu miktarın en az 40 milyar dolarlık bölümünün Başkan Trump'ın seçmen kitlesinde önemli yere sahip olan ABD’li çiftçilere yarayacağını bildirmişti.

ABD ile bir yılı aşkın süredir karşılıklı vergi zamlarıyla bir ticaret savaşı içinde bulunan Çin'de ekonomik büyüme, bu yıl yaklaşık yüzde 6 ile son otuz yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

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