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Çin’in Uzay Mekiği İstasyona Kenetlendi

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Çin, uzayın keşfine dair iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Çin, gelecek yıl faaliyete geçmesi hedeflenen uzay istasyonunu kuracak ilk insanlı roketi uzaya gönderdi. 3 taykonotu taşıyan uzay mekiği istasyona kenetlendi.
Çin’in Uzay Mekiği İstasyona Kenetlendi

Çin, uzayın keşfine dair iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Çin, gelecek yıl faaliyete geçmesi hedeflenen uzay istasyonunu kuracak ilk insanlı roketi uzaya gönderdi. 3 taykonotu taşıyan uzay mekiği istasyona kenetlendi.

Çin, son yıllarda Ay, Mars keşif görevleri ve insanlı uzay seferleriyle ABD ve Rusya’nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olmaya çalışıyor.

Pekin yönetimi, ABD’nin Çin’in 2011’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kuruyor.

İlk insanlı sefer

Pekin yönetimi Dünya yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonu için ilk insanlı seferini düzenledi.

3 taykonot, Çin yapımı roketle Dünya yörüngesine gönderildi.

Başarıyla kenetlendi

Fırlatmanın ardından uzay mekiği Çin’in uzay istasyonuna başarıyla kenetlendi ve taykonotlar 3 ay sürecek görevlerine başladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian “Uzay istasyonunda yabancı astronotların Çinli mevkidaşlarıyla görev yapmasını dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Hedef gelecek yıl faaliyete geçmesi

Çin’in “Göksel Uyum” adlı uzay istasyonunun 2022 yılında faaliyete geçmesi amaçlanıyor.

Bunun için dört insanlı ve dört de kargo seferi düzenlenecek.

Şimdiye kadar 14 taykonot

Pekin yönetimi, son 20 yılda ürettiği uydu, roket, uzay mekiği ve keşif araçlarıyla kendi uzay programını geliştirme konusunda büyük mesafe kaydetti ve insanlı uzay seferlerinde ABD ve Rusya’nın yanında üçüncü güç olarak konumunu pekiştirdi.

İlk kez 2003 yılında insanlı uzay yolculuğu yapan Pekin yönetimi, bugüne kadar uzaya 14 taykonot gönderdi.

“Uzay yarışında lider olma” hedefi

2019 yılında robotik aracını Ay’ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke oldu.

Çin’in, Mars keşif aracı da bu yıl Kızıl Gezegen’e başarılı bir iniş yaptı ve ABD’nin ardından Mars’a uzay aracı indirebilen ikinci ülke oldu.

Çin şimdi, uzay yarışında lider olmayı hedefliyor.

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