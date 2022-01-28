Cinsel ilişkiden sonra idrarınızı yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Cinsel ilişki deneyiminizi yaşadıktan veya evlilikte cinsel ilişki sonrasında idrarınızı yaparken idrar yollarında bir yanma hissedebilirsiniz. Genellikle cinsel ilişki sonrasında ortaya çıkan bu ağrılı durum her kadının başına gelebilir! İdrar yollarına iltihap ajanlarının bulaşması ile oluşan ve sistit şikâyetleri ile seyreden tabloya “Balayı Sistiti” adı verilmektedir. Balayı sistiti bir üriner sistem enfeksiyonudur, yani bakterilerin enfeksiyona yol açması ile oluşur.

Kadınların bir kısmı cinsel ilişki sonrasında idrarını yaptıklarında idrar yollarında bir yanma hissedebilir. Cinsel ilişkiden sonra ortaya çıkan bu ağrılı duruma Balayı sistiti denmektedir.

BALAYI SİSTİTİ NEDİR?

Cinsel ilişki deneyimi ve evlendikten sonra genellikle ortaya çıkan ağrılı durum her kadının başına gelebilir. Ne kadar eğlenceli olursa olsun, kadınların cinsel ilişki sonrası ağrılı mesane enfeksiyonlarından kaçınmak için dikkatli olmaları gerekir.

Enfeksiyonlar, sistit adı verilen bir duruma, idrar yaparken ağrıya ve yanma hissine neden olan mesane iltihabına neden olabilir.

Cinsel aktivite tarafından tetiklendiğinde, duruma genellikle 'balayı sistiti' denir. Semptomlar, neden olduğu ve bunu önlemenin yolları dahil olmak üzere durum hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

BALAYI SİSTİTİ NEDEN OLUR?

Balayı sistiti, bir kadının ya ilk kez seks yapması ya da uzun bir süre sonra cinsel ilişkiye girmesiyle ortaya çıkar. Bu duruma, anüsünüzün çevresindeki deride yaşama eğiliminde olan ve cinsel ilişki sırasında eşinizin cinsel organı yoluyla üretranıza geçebilen E.coli bakterisi neden olur.

Üretradan bakteriler mesaneye doğru hareket edebilir ve sistiti tetikleyebilir. Ek olarak, seks sırasında vajinal kuruluk, mukoza zarının iltihaplanmasına neden olarak onları enfeksiyona karşı daha savunmasız hale getirebilir.

SİSTİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kadınların çoğu hayatlarında en az bir kere sistit geçirir. Sistit 20'li yaşlardaki kadınlarda daha yaygın olma eğilimindedir. Ayrıca vakaların sadece %4'ünde mesane enfeksiyonuna dönüşür. Sistit belirtileri şu şekildedir:

Normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı

Tuvalete gitmek için gece kalkma ihtiyacı

İdrar yaparken batma veya yanma hissi

Alt karın (mide) ağrısı veya bel ağrısı

Normal idrardan daha bulanık ve kötü kokulu idrar

CİNSEL İLİŞKİ SONRASI SİSTİT NASIL ÖNLENİR?

Cinsel ilişki sonrası sistiti önlemek için bazı ipuçları:

Üretraya giren bakterileri temizlemek için cinsel ilişkiden sonra idrar yapmak

Bağırsak bakterilerini üretraya getirmemek için cinsel organınız önden arkaya silme

Her gün en az 1,5 L su içmek

Vajinal kuruluk durumunda, mukoza zarının tahriş olmasını önlemek için su bazlı bir kayganlaştırıcı kullanmak

Mesaneyi tahriş edebilecek çok fazla kahve, soda veya meyve sularından kaçınarak sağlıklı bir bağışıklık sistemini korumak için beslenmenize dikkat edin.

Sistit, genellikle yaklaşık üç gün süren bir antibiyotik kürü ile de kolay ve hızlı bir şekilde tedavi edilebilir. Enfeksiyonun geri dönmemesi için tedavi sürecini tamamladığınızdan emin olun.