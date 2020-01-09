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‘Çıplak hayırseverler’ Avustralya’daki yangın için fotoğraf karşılığı bağış topluyor

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Avustralya’daki yangınlarla mücadelede Kaylen Ward isimli model 10 dolarlık bağış yapanlara çıplak fotoğrafını göndererek bir akım başlattı. 1 milyon dolar topladığını söyleyen Ward’un hareketine başka kadınlar da katıldı.
‘Çıplak hayırseverler’ Avustralya’daki yangın için fotoğraf karşılığı bağış topluyor

Avustralya’daki yangınlarla mücadelede Kaylen Ward isimli model 10 dolarlık bağış yapanlara çıplak fotoğrafını göndererek bir akım başlattı. 1 milyon dolar topladığını söyleyen Ward’un hareketine başka kadınlar da katıldı.

Kendisini ‘çıplak hayırsever’ olarak tanıtan model ve seks işçisi Kaylen Ward, en az 24 kişinin ve yarım milyara yakın hayvanın ölümüne neden olan Avustralya’daki yangınlarla ilgili sıradışı bir fikir buldu.

Bağışını kanıtlayana fotoğraf

Ward yangınla mücadele eden kuruluş ve derneklere 10 dolarlık bağış yaptığını belgeleyenlere çıplak fotoğrafını yollayacağını duyurdu. Planı işe yaradı. Ward, New York Times’a yaptığı açıklamada çok kısa bir sürede 1 milyon doların üstünde bağış toplandığını açıkladı.

Topladığı paranın yanısıra Ward, sosyal medya üzerinden birçok kadına da ilham verdi. ABD’de yaşayan Leila Lahey isimli Twitter kullanıcısı aynı yöntemle bağış toplamaya başladı. “Kendim bağış yapamadığım için çıldırıyordum, sonra bu paylaşımı yapmaya karar verdim, zaten erkekler çıplak fotoğraflarım için yalvarıyordu” diyen Lahey, çıplak fotoğraflarını bağışa dönüştürmeyi başaran diğer bir isim oldu.

Twitter’da ‘Juicy’ ismini kullanan İtalya’dan bir kadın ise #nakedforaustralia (Avustralya için çıplak) etiketiyle bu alışılmadık bağış toplama yöntemini bir harekete dönüştürdü.

Monique‘ takma ismini kullanan bir kadın ise insanları ‘hem bağış yapıyorum hem de elime çıplak fotoğraf geçiyor‘ diye düşünerek durumdan yararlandığı görüşünde. Hayvan bakımı üzerine eğitim aldığını söyleyen Monique, Avustralya’daki vahşi yaşamı kurtarmanın onun için bir tutku olduğunu anlatıyor.

Dolandırıcılar da türedi

Birçoğu hareketi başlatan Ward’u takip edip 10 dolarlık bağış makbuzu karşılığında çıplak fotoğrafını gönderdi. Bazıları ise daha yüksek meblağdaki bağışlar için video göndermeyi tercih etti.

Ancak elbette bu hareketin yayılmasının ardından bazı ‘uyanıklar’ bu işin dolandırıcılık ayağını başlattı.

Bilgisayarda hazırladıkları sahte bağış makbuzuyla çıplak fotoğraf peşine düşenler ya da aynı bağış makbuzuyla farklı insanlardan çıplak fotoğraf talep edenler oldu.

Bu durumda çoğu hayırsever çıplak fotoğrafı yollamadan önce isim, tarih ya da numara gibi bilgileri kontrol ederek, organize halde çalışarak bağış makbuzunun gerçek olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Harekete katılan ‘Amira’ isimli kullanıcı ise “Biz burada insalık için bir şey yapmaya çalışıyoruz, uyanıklar bundan faydalanmaya çalışıyor, bu çok üzücü” diyor.

‘Bazı kahramanlar pelerin giymez, bazıları hiçbir şey giymez’

Çok sayıda destek mesajları aldığını anlatan Monique, “Seks işçileri çevre için kimsenin yapamadığını yapmayı başardı diyolarlar. Bir de ‘Bazı kahramanlar hiçbir şey giymez’ mesajları geliyor” diye konuştu.

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