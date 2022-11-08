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Çıplaklarla dolu geminin ilk yolculuğu tartışma başlattı

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Avustralya'da başlayan ve ilk yolculuğuna çıkan çıplak yolcu gemisi sosyal medyada gündem oldu.
Çıplaklarla dolu geminin ilk yolculuğu tartışma başlattı

Avustralya’nın Sidney kentinden hareket eden ve içerisinde sadece çıplak yolcular taşıyan cruise gemisi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

İnsanların kendi vücutlarıyla barışmasını teşvik etmek için başlatılan “Get Naked Australia” turu katılımcılardan tek bir şart koşuyor: Çıplaklık!

Geminin ilk turuna çıkmasının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Katılımcıların, ” natürizmi ve çıplaklığı” doğallaştırmak adına başlattıkları tura sosyal medya kullanıcıların tepkileri çok farklı oldu. Bazı kullanıcılar bunu bir ‘özgürlük eylemi’ olarak görürken, bazıları da oldukça eğlenceli bulduğunu belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Keşke Avustralya’da yaşasaydım!” yazdı. Katılımcılara ‘bol bol güneş kremi kullanın’ tavsiyeleri verildi.

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‘İĞRENÇ VE SAYGISIZ’

Ancak sosyal medyadan yükselen tepkilerin hepsi olumlu değildi. Bazı kişiler çıplak turu ‘iğrenç’ ve ‘saygısız’ olarak nitelendirdi. Çevre teknelerden veya kıyıdan onları küçük yaşta kişilerin de görebileceğini ve bu durumun ‘yakışıksız’ olduğunu öne sürdü.

Gemi, sosyal medyada gündemini korurken, tur organizatörleri bir sonraki çıplak gezinin Aralık ayında düzenleneceğini açıkladı. Şimdiden çıplak 125 kişinin tur için hazır olduğu belirtildi ve yeni turların düzenleneceği duyuruldu.

Kurucu Brendan Jones, Get Naked Australia’yı 2017’de ilk kez ortaya çıkardı. Kısa sürede 100 binden fazla kişinin takibine giren çıplak tur, sosyal medyada da gündem oldu.

AÇIKLAMA GELDİ 

Brenda, geziyle ilgili, “Amaç eğlenmek, kendi bedeninizi görme şeklinizi geliştirmeye ve çıplaklıkla ilgili damgalanmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak” dedi.

İnsanların okyanusta çıplak yüzme keyfini asla yaşayamayacağı bir dünya istemediğini de söyleyen Brenda, “Avustralya’daki natürist kültürü yeniden şekillendirmek istiyoruz.” dedi.

Brenda, Get Naked Australia gemisinin, gezi sırasında yasal gerekliliklere bağlı kaldığını da açıkladı.

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