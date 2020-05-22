CMC Alanının İşletmecisi Port ISBI'nin Sözleşmesi Feshedildi

Lefke'deki CMC alanının işletmecisi Port İsbi Cyprus Free Zone Marine&Logistic Service Ltd.'in sözleşmesi, Bakanlar Kurulu kararıyla feshedildi.

Bakanlar Kurulu'nun 14 Mayıs'taki toplantısında ürettiği ve 21 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 2003 yılında alınan ve 2007'de, 2012'de ve 2016'da tadil edilen işletme sözleşmesinin feshi için fesih ihbarının gönderilmesine ve tahliye prosedürünün başlatılmasına karar verildi.

Port İsbi Cyprus Free Zone Marine & Logistic Services Ltd.’in sözleşmesine göre 4 yıl içinde maden atıklarının temizlenmesi gerekiyordu.

CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ YASASI'NDAKİ DEĞİŞİKLİKLE POLİS NEZARETİNDEKİ SÜRE DE CEZADAN DÜŞECEK

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nda değişikliğe gidiliyor. Değişiklik, polis nezaretinde geçirilen tutukluluk süresinin de cezaevinde geçirilen sürede olduğu gibi mahkemece verilen cezadan düşürülmesini ve Covid-19 salgını süresindeki bazı tutukluların tutukluluk hallerini polis nezaretinde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine getirilen tasarıyla ilgili görüş ve öneriler, bir hafta içinde Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak iletilebilecek.

SOSYAL YARDIMLAR TÜZÜĞÜ'NDE DEĞİŞİKLİK

Hükümetin onayladığı Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzükteki geçici 2'nci maddedeki değişiklik, Covid-19 salgını süresinde gelir kaynağını yitiren kişi ve ailelere maddi yardım verilmesini düzenliyor.

Tüzükteki değişikliğe göre, pandemi nedeniyle gelir kaynaklarını yitiren ve muhtaç duruma düşen kişi ve ailelere en fazla iki ay süreyle ve 31 Temmuz'da sona erecek şekilde tek kişiye 900 TL, aileye ise çocuk sayısına bakılmaksızın 1200 TL sosyal yadım yapılacak.

Bu madde uyarınca yapılacak yardım Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından değerlendirildikten sonra Bakanlar Kurulu onayı ile verilecek.

AÖA (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI... AKADEMİYE ULUSLARARASI SINAVLARLA ÖĞRENCİ ALINABİLECEK

Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı da ilgili tarafların bir hafta içinde görüş ve önerilerini sunması amacıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe, akademiyle, uluslararası sınavlarla öğrenci kabulünün sağlanmasını ve bu amaçla bir de tüzük hazırlanması amacıyla gidiliyor.