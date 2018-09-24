Coca-Cola’nın da gözü esrar pazarında

Coca Cola’nın piyasaya esrar içerikli içecekler sürmeyi planladığı iddiasının ardından Kanada’lı esrar üreticisi Aurora Cannabis’in hisselerinde ciddi bir artış görüldü. Geleneksel içecek satışlarının azalmaya başlamasıyla arayışa giren üreticilerin bazıları esrarda bulunan CBD ve THC gibi maddeleri içeceklerine katarak yeni ürünler geliştiriyor.

CBD, esrardan elde edilen ve ağrı kesici görevi gören bir madde ancak ‘kafa’ yapmıyor. Coca Cola’nın, Aurora Cannabis ile birlikte CBD içeren içecekler geliştirmek istediği iddia edildi. Coca Cola sözcüsü Kent Landers “Psikoaktif olmayan CBD maddesinin içeceklerde kullanımını yakından izliyoruz. Bu alan hızla gelişiyor. Şimdilik net bir karar alınmış değil.” şeklinde konuştu.

Aurora’nın hisseleri bu haberlerin ardından yüzde 23 artışla 8 Dolar’a kadar yükseldi. Haber, diğer esrar üreticilerinin hisselerinde de artışa sebep oldu.

İçeceklerde esrar kullanımı yeni moda

Coca Cola’nın yanı sıra diğer içecek üreticileri de esrardan elde edilen maddeleri kullanmaya başladı. Corona biralarının üreticisi Constellation Brands Inc. geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Kanadalı esrar üreticisi Canopy Group’taki hissesini artırmak için 3,8 milyar Dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Guinness birasının üreticisi Diageo PLC de üç adet Kanadalı esrar üreticisi ile görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Heineken üreticisi Lagunitas da esrarın etken maddesi THC’yi barındıran alkolsüz içecekler üretecek yeni bir marka oluşturdu.

Coca Cola yavaşlayan satışlarını dengelemek için ürün yelpazesini son 10 yıldır genişletiyor. Şirket meyve suyundan sporcu içeceğine, buzlu çaydan suya kadar pek çok farklı alanda satış gerçekleştiriyor. Ağustos ayında yapılan açıklamada şirketin Costa Coffee adlı kahve dükkanı zincirini 5,1 milyar Dolar’a satın alacağı belirtilmişti.

Aurora şirketi ile ilgili gündeme gelen anlaşma CBD maddesi içeren içeceklerin iltihap, ağrı ve kramp gibi rahatsızlıkların bastırılmasında kullanılmasını hedefliyor. CBD maddesi genellikle tıbbi uygulamalarda kullanılıyor ve THC maddesi gibi kafa yapmıyor. Coca Cola ile Aurora’nın bu alanda iş birliği yapacağına dair henüz kesin bir kanıt yok.