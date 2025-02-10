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Çocuk bakıcısı hırsız çıktı

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Gönyeli’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan M.K sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Duran Dal mahkemede olguları aktardı.
Çocuk bakıcısı hırsız çıktı

PM Mimar, 15 Ocak 2025-4 Şubat 2025 tarihleri arasında Gönyeli'de M.A.’ya ait ikametgah içerisinde çocuklara bakıcılık yapan zanlının  ikametgahın üst kat yatak odası elbise dolabı içerisinde çelik kilitsiz kasa içerisinde muhafaza edilen 123 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını, 28 bin  TL,350 Euro nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının Gönyeli'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının çantasında yapılan aramada 5 adet çeyrek altın, bir adet İngiliz lirası, bin 450 euro para tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.  

 Zanlının tutuklandığını ve itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 5 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, son alınan 3 günlük süre içerisinde zanlının altınları sattığı yerlerin ismini söyleyeceğine dair ifade verdiğini, bu yönde araştırma yapacaklarını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının  3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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