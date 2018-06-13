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“Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusundaki eksiklikler giderilmeli”

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların korunması için mevcut eksikliklerin giderilmesi adına yasal ve idari tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. 
“Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusundaki eksiklikler giderilmeli”

Komite, dünyada her yıl, 18 yaş altındaki milyonlarca çocuğun, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun alanlarda çalıştırıldığını, çocuk işçiliğinin yasak olduğunu ve buna göz yumanların insanlık suçu işlediğini kaydetti. 

Yapılan açıklamada, geçtiğimiz Mart ayında ülkede kayıtsız çalıştırılan bir çocuk işçinin, çalışma esnasında sol orta parmağının koptuğu ve iş yeri tarafından acil servise terk edilerek istismara uğradığı anımsatıldı. 

Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların korunması için mevcut eksikliklerin giderilmesi adına yasal ve idari tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu konu ile ilgili ihbarların, derhal ve ivedilikle ilgili birimler tarafından ele alınması ve etkili bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. 

Denetimlerin artırılması ve konunun araştırılmasında uzman kadronun oluşturulmasının elzem olduğu belirtilen açıklamada, “Bu doğrultuda çocuk koruma politikaları gündeme getirilmeli, çocuk işçiliği ile ilgili raporlama, istatistiki veri tabanı oluşturmak için yasal değişiklikler yapılmalı, var olan yerel ve uluslararası düzenlemelerin öngördüğü hususlar hayata geçirilmelidir” ifadeleri kullanıldı. 

“EN FAZLA RİSK ALTINDA OLAN GRUPLAR…”

En fazla risk altında olan grupların; yoksul, göçmen, engelli, mülteci ve sığınmacı çocuklar olduğu belirtilen açıklamada, “Bu gibi hallerde acil olarak; var olan ihtiyaçların göz önünde bulundurulması, devlet politikalarının buna göre üretilmesi ve yıllık bütçede bu alanlarda çalışma yapacak devlet kurumlarına mali destek ayrılması gerekmektedir” ifadesine yer verildi. 

Çocuk işçiliğinin sebeplerinin tespit edilmesi ve pro-aktif sistemler geliştirilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, sömürü, kayıt dışılık, taşeron uygulamaları, işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik ve örgütsüz çalıştırılma gibi çocuk işçiliğinin temel sebepleri arasında sayılan problemlerle mücadele yöntemleri oluşturulması talep edildi. 

Çocuğun gelişimi; fiziksel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yönde değerlerini olumsuz etkileyen çocuk işçiliğinin görmezden gelinmemesi istenen açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çocuk istismarının en önemli kaynakları arasında gördüğü çocuk işçiliğine ses çıkarma, etkili araştırmaları talep etme ve en önemlisi çocuk işçiliğine dur demek için daha fazla vakit kaybedilmemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, birliğin çocuk işçiliği ile mücadelede etkin rol üstlenmeye hazır olduğu da kaydedildi.

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