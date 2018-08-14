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"Çocuklarımıza karşı yapılanlara müsamaha göstermeyeceğiz"

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Çanakkale kampında Kıbrıslı Türk öğrencilere karşı TC yetkilisinin kullandığı ifadelere karşı tepki gösteren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"Çocuklarımıza karşı yapılanlara müsamaha göstermeyeceğiz"

Çanakkale Kampında öğrencilere karşı hakaretlerde bulunan TC yetkilisi hakkında açıklamalarda bulunan Özyiğit, Çanakkale kampında bir görevlinin çocuklara yaklaşımı hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dün akşamdan beri yaşanan olay hakkında soruşturma yürüttüklerini ifade eden Özyiğit, "Kamplarla ilgili sorumlu TC yetkililerine bunun bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu belirtip, ilgili görevlinin derhal görevinden uzaklaştırılmasını istedik." dedi.
 

Çocuklara hakaret eden yetkilinin bir daha böyle bir organizasyonda görev almayacağını söyleyen Özyiğit,  Aynı kafilede bizden görevli arkadaşların da bakanlığa çağrıldığını, olay sırasındaki tutumları inceleneceğini belirtti.

Diğer taraftan bu yıl kamplarla ilgili belli prensipleri ortaya koyduğuklarını ve bunun geridönüşünü takip ettiklerini belirten Özyiğit,  bugüne kadar adaya dönen 20'den fazla ekiple yaptıkları görüşmelerde bu yılki kampların geçtiğimiz yıllara göre çok daha düzenli geçtiğini ve önceden yaşanan bazı talihsiz yaklaşımların bu yıl gerçekleşmediğini gözlemlediğini ifade etti.

Özyiğit açıklamasına şöyle devam etti: 

"Bu son yaşanan olayla ilgili tavrımız da buna paraleldir. İstisna olsa bile çocuklarımıza yönelik bu şekilde hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz."

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