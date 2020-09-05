CORONA KKTC: Akdoğan, Vadili ve İnönü ilkokulların açılması ertelendi! Düğünler 14 gün ertelendi!

İşte alınan kararlardan satır başları...

* Akdoğan, Vadili ve İnönüİ ikokulların açılması ertelendi! Düğünler 14 gün ertelendi!

* Süreci en iyi şekilde yürütmeye çalıştık. Çeşitli koşullarda çok önemli tedbirler aldık. Ekonomiye yönelik bir takım kararlar da almak zorundayız. Dönem dönem bir takım endişelerimiz oldu. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararlarına itibar ettik. Yurtdışındaki gelişmelere bağlı olarak B kategorisinde olan ülkelerde vakaların arttığını görüyoruz.

* Çift PCR test yapılmasına rağmen içeriye giren bulaşların olduğunu görüyoruz. Son dönemde iç bulaşlar da başlamıştır. Benim talimatımla komite bugün toplanmıştır.

Ülkemize B grubundan gelen kişilerin 7 Eylül’den itibaren, adaya gelecek olan her kişinin 7 gün karantinada kalmasına karar verilmiştir.

Çift negatif test sonucu ile 3 günden kısa süre için adada bulunacaksa bu kişiler karantinadan muaf tutulacaktır.

Ülkeye gelecek olan öğrenciler de 7 günlük karantinaya dahildir.

Bu kararlar 20 Eylül'e kadar geçerli olacaktır. O güne kadar süre tekrardan gözden geçirilebilecektir.