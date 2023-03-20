Credit Suisse’in satışı piyasaları rahatlattı

Yatırımcılar zor durumdaki İsviçre bankası Credit Suisse’in rakibi UBS tarafından satın alınmasını memnuniyetle karşılarken dünyanın başlıca merkez bankalarının olağanüstü bir adım atarak finans sistemine acil likidite sağlaması piyasalarda küresel bir bankacılık krizi oluştuğu kaygılarını yatıştırdı.

Hafta sonunda UBS Group, İsviçre’nin düzenleyici kurumları tarafından hazırlanan bir paket kapsamında rakibi Credit Suisse’i 3 milyar İsviçre frankı karşılığında satın aldı ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlendi.

MERKEZ BANKALARININ SWAP ADIMLARI

Buna ek olarak başlıca merkez bankaları yatırımcıların küresel finans sistemine olan güveni yitirmemeleri için acil likidite desteği sağlayacak önlemleri devreye aldı. Merkez bankaları devreye aldıkları döviz takası (swap) imkanıyla ülkeler arasında nakit akışının darboğaza girmesini engelledi.

İsviçre devletinin zorlamasıyla gerçekleşen ve UBS’e devlet garantileri getirilen Credit Suisse satın almasıyla birlikte 2008-2009 yıllarında Lehman Brothers’ın batışıyla başlayan küresel finansal krizden beri görülmüş en büyük banka iflası da önlenmiş oldu.

PİYASALAR MEMNUN

Piyasaların bugün açılmasıyla birlikte Credit Suisse’in operasyonlarının sorunsuz şekilde sürdüğü gözlenirken, Asya ülkelerinin bankacılık düzenleme kuruluşları şu anda piyasa göstergelerinin herhangi bir soruna işaret etmediğini belirttiler.

Asya borsaları sınırlı bir toparlanma kaydetmiş olsa da yatırımcılar farklı ülkelerde çıkan sorunların başka ülkelere yayılması ihtimalini ve ABD’deki kırılgan orta ölçekli bankaların durumunu izliyorlar.