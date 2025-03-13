CTP 29. Olağan Kurultayı 6 Nisan'da

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, saat 09.30'da başlayacak kurultayda, Genel Başkanlık, Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi üyeliği için seçimler yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, kurultayda aday olmak isteyen CTP üyelerinin, 7 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar yazılı başvurularını yapmaları gerektiği, başvuruların 50 kelimelik kısa özgeçmiş ve bir dijital vesikalık fotoğrafla birlikte Genel Sekreterlik veya ilçe merkezlerine iletilmesi gerektiği duyuruldu.

Açıklamada, “‘Biz Varız, Çözüm Var’ sloganı ile gerçekleştirilecek kurultayın, partinin gelecek dönemdeki politikaları açısından büyük önem taşıması bekleniyor.” denildi.

-Akansoy: “CTP birlik ve bütünlük içerisinde kurultaya gidiyor”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin 29. Olağan Kurultayı'na birlik ve bütünlük içerisinde gittiğini belirterek, “Tüm örgütlerimizde tamamlanan kongrelerde CTP tabanı tek bir hedefe kilitlenmiştir. Kongrelerimizde de vurgulandığı üzere, toplumsal değişim ve dönüşüm için insanlarımızın yüzünü güldürecek, adil, tüm toplumu kucaklayan ve planlı yeni bir dönemin hazırlıklarını taçlandıracağız.” dedi.

Akansoy, CTP’nin gerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekse genel seçimlerde başarısını arttırarak sürdüreceğini belirterek, “6 Nisan kurultayının, parti bütünlüğü için ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik önemli bir anlamı olacaktır. CTP var, çözüm var.” ifadelerine yer verdi.