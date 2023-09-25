CTP-DİSİ görüştü

CTP heyetinde, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve MYK Üyesi Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros yer aldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, DİSİ Genel Başkanı Annita Demetriou ve heyeti ile görüşen CTP heyeti, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Görüşmede iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme bağlılık vurgusu yapıldı.

Taraflar, duraklama döneminde olan müzakerelerin, ilgili BM kararlarına ve parametrelerine bağlı kalarak yeniden başlamasına ilişkin görüş birliğinde olduklarını yinelediler.

Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ve toplumlar arası güvenin arttırılması hedefi doğrultusunda, CTP ve DISİ arasında diyaloğun ve iş birliğinin devam etmesi kararlaştırıldı.