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CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nden barınaklara mama desteği: “Bir kap sevgi, bir can umut!”

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CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nden barınaklara mama desteği:“Bir kap sevgi, bir can umut!”
CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nden barınaklara mama desteği: “Bir kap sevgi, bir can umut!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ne bağlı hayvan barınağına mama desteğinde bulundu.

“Bir Kap Sevgi, Bir Can Umut!” sloganıyla başlatılan dayanışma çağrısı, bölgedeki diğer barınaklara da yayılmayı hedefliyor.

Gençlik Örgütü tarafından yapılan açıklamada, mama bağışlarının devam edeceği belirtilerek, yurttaşlar da destek olmaya davet edildi. Açıklamada, “Amacımız, bölgedeki diğer barınaklara da ulaşarak patili dostlarımızın beslenme ihtiyacına katkı sağlamak. Bu güzel dayanışmayı büyütüyoruz” denildi.

CTP’li gençler ayrıca, barınaklardaki hayvanlara yuva açmak isteyen herkesi barınaklarla iletişime geçmeye çağırdı. “Barınaklardaki yüzlerce sevgi dolu can, sıcak bir yuvayı bekliyor. Sen de bir kap mama bağışla, bir cana umut ol. İstersen de hayatını paylaşabileceğin bir dost edin” ifadeleri kullanıldı.

Bağışta bulunmak ya da bir can sahiplenmek isteyen yurttaşlar, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabiliyor.

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