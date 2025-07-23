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CTP Genel Sekreteri Şahali: “Kıbrıs Türk Halkı’nın Sabrını Sınamayın”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, son dönemlerde art arda yaşanan sınır dışı uygulamalarına ve bu süreçte bazı kesimlerin sessizliğine sert tepki gösterdi
CTP Genel Sekreteri Şahali: “Kıbrıs Türk Halkı’nın Sabrını Sınamayın”

Şahali, “Kıbrıs Türk halkı’nın sabrını sınamayın” ifadeleriyle dikkat çekti.

Açıklamasında, eski bir milletvekili ile Cumhurbaşkanlığı’nın eski İletişim Koordinatörü’nün sınır dışı edilmesini, BRTK eski müdürünün eşi ve çocuklarıyla birlikte saatlerce nezarette tutulmasının ardından deport edilmesini hatırlatan Şahali, bu süreçlerde halkın temsilcisi konumundaki siyasetçilerin sessiz kaldığını vurguladı.

Şahali, “Gazetecilere, aydınlara, akademisyenlere G82’ler, N82’ler yafta gibi yapıştırıldı; siz ise köşe bucak kaçtınız” diyerek, muhalefet dahil birçok isme tepki gösterdi. Törenlerde ve açılışlarda ön planda görünen bazı siyasilere yüklenen Şahali, “Kameralar dönerken varsınız; makamda bir gün daha kalabilmek dışında bir derdiniz yok” ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası’nın kısa süre önce sunduğu Kıbrıs Türk Ekonomisi Raporu’nda sunum yapan bir uzmanın da sınır dışı edildiğini belirten Şahali, bu gelişmenin de sessizlikle karşılandığını ifade etti. “Yine susacaksınız, belki de ‘O bizden değil’ diyecek kadar küçüleceksiniz” diyen Şahali, artık Kıbrıs Türk halkının bu tabloyu kabul etmediğini söyledi.

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Bu halk, kendisini gerçekten temsil edecek bir lidere hazır! Acısıyla dertlenecek, sevincine ortak olacak, gerektiğinde yumruğunu masaya vuracak bir lidere kucağını açmış gün sayıyor. Ve o gün çok yakın… Hazır olun!”

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