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CTP Genel Sekreteri Şahali:“Tören geleneklere uymazsa orada olmayız”

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CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali: “Bu hükümetin bir arada kalmasının tek sebebi Ankara’dır. Meclis’in itibarı ise binasında değil, işlevindedir”
CTP Genel Sekreteri Şahali:“Tören geleneklere uymazsa orada olmayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarının açılışına katılacaklarını açıkladı ancak önemli bir uyarı yaptı: “Geleneklerimizle örtüşmeyen bir tören düzenlenecekse, o durumun parçası olmayız.” Meclis’in başka bir yere taşınmış olmasının yasama faaliyetinin dışında kalmak anlamına gelmediğini söyleyen Şahali, “Eğer yasama faaliyeti yeni Meclis binasında yürütülecekse, biz de orada olacağız” dedi.

“SİNE-İ MİLLETE DÖNMEYİ SAVUNMUYORUZ”
TV2020’de Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtlayan Şahali, düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını vurguladı:

“Dün ne söylüyorsak, bugün de aynısını söylüyoruz: Sine-i Millete dönmeyi savunmuyoruz. Yasama faaliyetinin yürütüldüğü mekânda bulunmamak gibi bir tavır içerisine hiçbir zaman girmedik.”

CTP’nin yönetimi devralmaya hazır bir parti olduğunu söyleyen Şahali, “Üzerimize düşen neyse enerjiyle ve gayretle yerine getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU BİNALAR YENİ DİYE TAVRIMIZ DEĞİŞMEYECEK”
Yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarının yapılmasını eleştiren Şahali, ülkedeki asıl ihtiyaçlara dikkat çekti:

“Hastanelerimizde yeterli yatak ve odalar yok; çocuklarımız barakalarda eğitim görmek zorunda kalıyor. Bu koşullar altında, hediye dahi olsa, yeni Meclis ya da Cumhurbaşkanlığı binasının yapılmasına ihtiyaç yoktu.”

Bu yapıların yapımına en başından beri karşı çıktıklarını hatırlatan Şahali, “Binalar yeni diye yepyeni bir tavır ortaya koymayacağız. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

“DUALI TÖREN GELENEĞİMİZE AYKIRIDIR”
Şahali, açılış törenlerinde dini ritüellerin yer almasını da sert sözlerle eleştirdi:

“Açılış seremonilerinde dua edilmesini daha önce hiç görmedik. Laik devletlerde dua sadece dini törenlerde yer bulur. Bu konuda çok net bir tavır koyduk.”

Protokol dairesinin bu töreni organize etmesi gerektiğini vurgulayan Şahali, geleneklere ve mevzuata uymayan bir törenle karşılaşmaları halinde “uyum sağlayamayacaklarını ve törenin parçası olmayacaklarını” söyledi.

“MECLİS’İN İTİBARI BİNASINDA DEĞİL, YAPTIĞI İŞLERDEDİR”
“Önemli olan yasama faaliyetidir. Bu faaliyet, toplumun ihtiyaçlarına göre yürütülmelidir. Meclis’in yurttaşın gözündeki itibarı bina ile değil, orada yapılan işlerle yükselir” diyen Şahali, Meclis’in asli görevlerine odaklanması gerektiğini ifade etti.

“Ne olduğumuzu bilmeli ve yurttaşın öncelikli ihtiyaçlarının komitelerde ve genel kurulda ele alındığını halka hissettirmeliyiz. Bugünkü hükümetin gündeminde yurttaşa yönelik en ufak bir şey dahi yoktur.”

“BU HÜKÜMET ANKARA’NIN SİPARİŞİYLE KURULDU”
Yeni Meclis binasının “Türkiye Cumhuriyeti’nin armağanı” şeklinde sunulmasına da tepki gösteren Şahali, hükümetin Ankara’ya bağımlılığını şöyle özetledi:
“Bu hükümeti bir arada tutan şey, Ankara’nın onları sarıp sarmalamasıdır. Bu hükümet dağılmış bir yapıdır. Yaşamıyor bu hükümet. Hükümeti oluşturan unsurların hiçbirinin önceliği yurttaşın ihtiyaçları değildir. Tek önemsedikleri hükümette kalma halidir.”

UBP Grup Başkan Vekilinin bile Ankara ziyaretinden habersiz olduğunu belirten Şahali, bunun planlı bir devlet ziyareti olmadığını kaydetti ve şöyle devam etti:

“Bu hükümet, Ankara’nın siparişi üzerine kurulmuştur. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ‘Ankara Faiz Sucuoğlu ile değil, Ünal Üstel ile çalışmak istiyor’ sözü, durumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.”

 

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