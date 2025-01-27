Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanlığına yeniden CTP Milletvekili Doğuş Derya seçildi.

CTP 11. Olağan Kurultayı dün Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Konferans Salonu’nda “Eşitlik Solda, Direniş Yolda” sloganıyla yapıldı. Kurultayda, 12. dönem yönetim kurulları da belirlendi.

Kurultaya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat, Erkut Şahali, Ürün Solyalı, Ongun Talat, Fikri Toros, Teberrüken Uluçay, Sami Özuslu ve Armağan Candan’ın yanı sıra güneyden POGO Genel Sekreteri Skevi Koukouma, POGO Organizasyon Sekreteri Eleni Evagorou, eski milletvekili Keti Klerides ile bölgelerden çok sayıda kadın üye ve sempatizan katıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya’nın konuşma yaptığı kurultay, kadın mücadelesinde hayatını kaybeden kadınlar ve demokrasi şehitleri anısına saygı duruşuyla başladı.

-Soyer: “CTP’nin çok önemli görevleri var”

Kadın Örgütü’nde uzun yıllar görev yapan Dudu Soyer, selamlama konuşmasına, “Şampiyon Melekler”i anarak başladı. Soyer, “CTP’nin çok önemli görevleri olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ardından gerçekleşecek genel seçimlerde partinin birinci parti olarak yönetimi devralacağını ve toplumun hak ettiği adil, eşitlikçi ve çağdaş bir yönetimi hayata geçireceğini” söyledi.

-Skevi Koukouma’dan ortak mücadele mesajı

POGO Genel Sekreteri Skevi Koukouma da toplumsal cinsiyet eşitliği ve Kıbrıs sorununa çözüm çağrısı yaptı. Koukouma, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde bir çözümün önemli olduğunu kaydederek, liderlere müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu

-Derya: “Adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin derinleştiği oldukça kaotik bir süreçten geçiliyor”

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise, dünyada ve KKTC’de adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin derinleştiği, oldukça kaotik bir süreçten geçildiğini savundu.

“Gazze, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan savaş, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere birçok insanın mülteci olmasına, yerinden edilmesine, katliama maruz kalmasına ve insanlığımızdan utanmamıza neden oldu” diyen Derya, bu süreçte devletlerin savaş teknolojilerine ve güvenlikçi politikalara kaynak ayırdığının altını çizdi.

Ülkede var olduğunu iddia ettiği “hukuk dışı uygulamalarla” demokrasi ve medeniyet kaybı yaşandığını ileri süren Derya, Kıbrıslı Türkler’in uluslararası alandaki temsiliyet ve itibarını kaybettiğini savundu.

-Eleştiriler…

Hükümete ekonomiyle ilgili eleştiriler yönelten Derya, yöneticileri elektrik borcunu ve vergilerini ödemediğini savunduğu kişilere göz yummakla suçladı.

Medyanın muhalif sesleri bastırmaya çalıştığı iddiasında da bulunan Derya, CTP milletvekillerinin konuşabildiği televizyon sayısının azaldığını savundu.

Hükümetin “narenciyeciyi yok ettiğini, tarım ve hayvancıyı düşünmediğini ileri süren Derya, ülke topraklarının karış karış yabancılara satıldığı ve kaçak yapıları vizelendirmek için bir gecede emirname kaldırıldığı” iddiasında da bulundu.

Derya, “Yetmezmiş gibi taşınmaz mal yasasında değişiklik yaparak şu anda ülkenin mülkiyet yapısını değiştirmeye çalışıyorlar” dedi.

Çocukların konteyner sınıflarda eğitim görmesini eleştiren Derya, ölümlü trafik kazalarına, iş kazalarına, kadınların şiddet görmesine ve çocuk istismarına dikkat çekti “Ülkede ne sağlık, ne eğitim ne de turizm kaldı” dedi. Derya, asgari ücrete yapılan artış, vatandaşlık politikası, yasa gücünde kararnamelerle ilgili eleştirilerde de bulundu.

-“ Son bir buçuk yılda kadın yoksullaşmasının çok ciddi şekilde derinleşti”

Son bir buçuk yılda kadın yoksullaşmasının çok ciddi şekilde derinleştiğini belirten, bugün sosyal yardım alanların yüzde 71’inin kadınlar olduğunu dile getiren Derya, “CTP bu ülkedeki adaletin, barış mücadelesinin, emeğin, kadın haklarının, çocuk haklarının, doğa talanına karşı durmanın şah damarıdır” dedi.

– Erhürman: “Barış, adalet ve demokrasi için yürütülen mücadele önemli”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da dünyanın ve Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekerek, barış, adalet ve demokrasi için yürütülen mücadelenin önemini vurguladı.

Erhürman, Gazze, Ukrayna, Lübnan ve Suriye’deki savaşların insanlığa büyük acılar yaşattığını, özellikle kadınların ve çocukların bu süreçlerden en fazla etkilenen kesimler olduğunu ifade etti.

Erhürman, çözüm için samimi adımlar atılmasının önemine işaret ederek, “Güneyde, her ne kadar çözüme hazır olduğunu iddia etse de attığı adımlarla bu söylemi desteklemeyen bir liderlik var” dedi. CTP’nin sadece Kıbrıs Türk halkının değil, Doğu Akdeniz’in tamamının barışı ve istikrarı için çözüm mücadelesini sürdürdüğünü belirten Erhürman, “CTP, bu zor süreçte çözüm için yol gösterici olmaya devam edecek” dedi.

Kıbrıs Türk halkının zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Erhürman, “Güzel günler göreceğiz; buna inancımız tam, kararlılığımız sarsılmazdır.” dedi.

Erhürman, CTP’nin, “Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla yeniden buluşmasını” sağlayacak iradeye sahip olduğunu ifade ederek, “CTP, halkımıza hak ettiği itibarı kazandıracak ve Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm getirecek olan Cumhurbaşkanı’nı çıkaracaktır. Çocuklarımız için, barış ve adalet için bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

-Kadın Meclisi’nde görev yapacak isimler

Kurultayda, Kadın Meclisi’nde görev alacak isimler de belirlendi. Yeni dönemde görev yapacak isimler şöyle: “Aslı Murat, Ayşe Kaya, Ayşe Özdemirağ, Ayşe Yükselir, Bedia Balses, Bengül Envergil, Bengül Gargınsu, Bilen Sayılı, Gönül Candanal, Gülden Karakaya, Hatice Düzgün, Hatice Şeker Coşaner, Hülya Akbil, Kadriye Pire, Mine Karaca, Münevver Ebedi, Nesrin Kısaoğlu, Özay Kalyoncu, Pınar Taş, Seniye Özyöre, Simge Okburan, Tülay Sönmez, Umure Örs, Pakize Ermes, Zühre Civa ve Zeliş Sipahi.”

-Plaket takdimi ve dilek temenniler

CTP Kadın Örgütü Başkanlığı yapmış isimlere plaket takdimi de yapılan kurultay, “Dilek ve Temenniler” bölümüyle sona erdi.