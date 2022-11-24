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CTP Kadın Örgütü Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacak

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CTP Kadın Örgütü Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacak
CTP Kadın Örgütü Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, yarın saat 17:30’da Cumhurbaşkanlığı önünde eylem düzenleyecek.

CTP Kadın Örgütü’nden yapılan açıklamada, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde giderek derinleşen yoksullaşmaya, her geçen gün artan şiddete ve toplumsal irademize yapılan müdahalelere karşı saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı önünde buluşuyoruz!” ifadelerine yer verildi.

Dayanışma çağrısında da bulunan CTP Kadın Örgütü, “Bizimle birlikte ses vermek isteyen tüm örgütleri ve bireyleri dayanışmayla eylemimize davet ediyoruz!” diye bildirdi.

 

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