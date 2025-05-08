CTP Kadın Örgütü’nden 1 Haziran’a özel “Çocuk Meclisi” ve festival

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında gerçekleştireceği festival için Çocuk Meclisi oluşturdu.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında bu yıl ilk kez kurulan Çocuk Meclisi’nin, festival programının oluşturulmasında aktif rol aldığı belirtildi.

Tüm ilçelerden farklı yaş ve okul gruplarından temsilcilerin katılımıyla oluşturulan mecliste yer alan çocuklar, CTP Kadın Örgütü ile gerçekleştirdikleri toplantıda kendi taleplerini, sevdikleri etkinlikleri ve topluma iletmek istedikleri mesajları dile getirdi.

Toplantı sonucunda, yaratıcı drama atölyelerinden sokak oyunlarına, müzik ve dans etkinliklerinden bilim ve teknoloji deney alanlarına kadar birçok renkli ve eğitici etkinlik belirlenirken, festival süresince, çocuk hakları, çevre bilinci ve eşitlik gibi konular çocukların diliyle ele alınacak.

Derya

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya yaptığı açıklamada “Çocukların katılımı ve fikirleriyle şekillenecek bu özel günde, onların hayal gücünü ve ihtiyaçlarını yansıtan etkinliklerle dolu bir program hazırlamak için ilk defa bir Çocuk Meclisi kurduk” dedi.

Düzgün

CTP Kadın Örgütü Çocuk Hakları Sekreteri Hatice Düzgün ise, “Bu özel günde çocuklara sadece bayramlarını değil, söz hakkını da vererek geleceğe daha umutla bakıyoruz” diye konuştu.

“Çocuklar konuşursa, dünya güzelleşir” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Düzgün, tüm basın mensuplarını ve halkı, 1 Haziran saat 17.00’de Kızılbaş Parkı’nda düzenlenecek etkinlikte çocuklarla buluşmaya davet etti.