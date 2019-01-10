Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) koordinasyon toplantısı yapıldı.
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, genel merkezde yer alan toplantıya, Başbakan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, ilçe başkanları, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
Hükümet icraatlarının aktarıldığı toplantıda yol haritası ve beklentiler paylaşıldı.
Başbakan, CTP Genel Başkanı Erhürman, 11 aylık hükümet icraatları hakkında bilgi verirken, bakanlar da hayata geçirilen yasalar ve faaliyetler hakkında partilileri bilgilendirerek soruları yanıtladı.
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