CTP Kurultayında Tek Aday Erhürman!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 29’uncu Olağan Kurultayı’na “Yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir Hükümet” hedefiyle hazırlanıyor. 6 Nisan 2025 Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek kurultayda, CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı da açıklanacak.

Erhürman Tek Aday Olarak Yarışacak

CTP’de Genel Başkanlık için tek aday olarak Tufan Erhürman yarışacak. Parti Meclisi üyeliği için ise büyük bir rekabet yaşanacak. 75 kişilik Parti Meclisi’ne girmek için toplam 128 aday mücadele edecek.

Saat 09.30’da başlayacak kurultayda, Genel Başkanlık, Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.

“Biz Varız, Çözüm Var”

CTP, kurultayını “Biz Varız, Çözüm Var” sloganıyla gerçekleştirecek. Parti, kurultayla birlikte yeni dönemin ilk adımını atmayı ve ülkenin geleceği için önemli kararlar almayı hedefliyor. “Bu ülke, bu halk, güzel günler görecek” motivasyonu ile kurultaya hazırlanan CTP, yeni yönetimiyle birlikte siyasi sürecin seyrini değiştirmeyi amaçlıyor.