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CTP Milletvekili Sami Özuslu taburcu oldu

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Lefkoşa’da dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bu sabah anjiyo yapılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu taburcu oldu.
CTP Milletvekili Sami Özuslu taburcu oldu

Lefkoşa’da dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bu sabah anjiyo yapılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu taburcu oldu.

Özuslu, taburcu olmadan önce öğle saatlerinde yaptığı paylaşımda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah yapılan anjiyoda damarların temiz çıktığını belirtmişti.

Sami Özuslu paylaşımında “Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Gerekli bekleme süresi ve kontroller sonrası muhtemelen bugün taburcu olacağım. Başta Dr. Cenk Conkbayır olmak üzere anjiyo ekibine dün sabahtan itibaren emeği geçen 112 Hızır, Acil Servis, Kardiyoloji, Nöroloji Servisi ekiplerine, MR ve Tomografi personeline, ilk andan itibaren ilgisini ve desteğini eksik etmeyen aileme, dostlarıma ve bütün arayıp soranlara teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Sami Özuslu dün sabah saatlerinde, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliğe karşı Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davaya destek için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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