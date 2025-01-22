  • BIST 9997.89
  • Altın 3149.661
  • Dolar 35.6517
  • Euro 37.1784
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

CTP, Türkiye’deki yangın felaketi nedeniyle bu akşam düzenleyeceği resepsiyonu erteledi

» »
CTP, bu akşam Bedesten’de düzenleyeceği 54’üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu, Türkiye’de Kartalkaya’daki otel yangınında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle erteledi.
CTP, Türkiye’deki yangın felaketi nedeniyle bu akşam düzenleyeceği resepsiyonu erteledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bu akşam Bedesten’de düzenleyeceği 54’üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu, Türkiye’de Kartalkaya’daki otel yangınında en az 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle erteledi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy tarafından yapılan açıklamada “Dün Türkiye'deki bir kayak merkezinde meydana gelen ölümcül yangın olayının ardından bir günlük yas ilan edilmiştir. Bu beklenmedik durum nedeniyle, bu akşamki resepsiyonun bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirmek isteriz” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hasan Özşen’in kesin ölüm sebebi, “Akciğer Enfeksiyonu, Solunum ve Dolaşım Yetmezliği”21 Ocak 2025 Salı 15:25
  • Göçmenköy’de Ev Yangını: Mutfak Kullanılamaz Hale Geldi21 Ocak 2025 Salı 14:44
  • Meclis Genel Kurulu'nda iki yasa tasarısı kabul edildi21 Ocak 2025 Salı 14:33
  • Kanlıköy’de Hava Tabancası ve Mühimmat Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı21 Ocak 2025 Salı 14:22
  • 36 davadan itham edildi... 4 buçuk yıl hapis cezası21 Ocak 2025 Salı 14:05
  • İskele ve Gönyeli’de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı21 Ocak 2025 Salı 14:05
  • Gazimağusa ve Güzelyurt’ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı21 Ocak 2025 Salı 13:44
  • Vadili’de Gece Yarısı Soygun ve Şiddet: Üç Şüpheli Tutuklandı21 Ocak 2025 Salı 13:28
  • Acı haber... Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı21 Ocak 2025 Salı 13:06
  • Alkollü sürüşten yedikleri cezayı ödemediler: Ehliyetlerine el konuldu21 Ocak 2025 Salı 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti