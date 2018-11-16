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CTP’den Anastasiadis ziyaret

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Çalışmalarını gerek diplomatik gerekse siyasi temaslarla sürdüren Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs Çalışma Grubu, bir süre önce Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, bugün de Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis ile bir araya geldi.
CTP’den Anastasiadis ziyaret

Çalışmalarını gerek diplomatik gerekse siyasi temaslarla sürdüren Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs Çalışma Grubu, bir süre önce Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, bugün de Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis ile bir araya geldi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs sorununda gelinen son aşamanın ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda, Çalışma Grubu görüşlerini Anastasiadis ile paylaştı ve son günlerde gündemde olan siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunda Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini aktardı. Çalışma Grubu ayrıca, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Lute’un görev tanımı ve yol haritasını taraflarla birlikte oluşturmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdığı bu dönemde herkesin bu çabaya yapıcı katkı sağlamasının önemi vurgulandı.

Çözüm için siyasi kararlılık gösterilmesinin çok önemli olduğu bu dönemde Kıbrıs Çalışma Grubu geçtiğimiz günlerde de AKEL Genel Sekreteri Sayın Andros Kyprianou ile de bir araya gelmişti.

Her iki toplumun da kabul edebileceği, adil ve kalıcı federal bir çözüme ulaşma çabaları sürerken, özellikle Kıbrıs’ın güneyinde hidrokarbon yataklarının keşfi ve sondajı ile başlayan gerginlikleri ötelemenin, ortak kazanıma dönüştürmenin diyalog yolundan geçtiğinden hareketle Kıbrıs Çalışma Grubu, başlattığı diyalog süreci çerçevesinde, DİSİ Genel Başkanı Sayın Averof Neofitou ile de 20 Kasım tarihinde bir görüşme gerçekleştirecek.

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