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CTP’liler Mağusa’da yürüdü

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis Üyesi adayları Sakarya Sosyal Konutlar bölgesinde düzenlenen yürüyüşe katıldı.
CTP’liler Mağusa’da yürüdü

Partiden verilen bilgiye göre, dün sabah düzenlenen yürüyüşe Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, milletvekili Asım Akansoy, İlçe Başkanı Oktay Kayalp, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik örgütlerinin yöneticileri ve üyeler katıldı.

Adalıer, kanalizasyon çalışmalarının tamamlanması için kaynağın hazır olduğunu, “Mağusa Su, Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Master Planı” dahilinde Avrupa Birliği’nin 6.5 milyon Euro’luk yatırım tahsis ettiğini belirtti. 

Buna ek olarak bölgenin tüm asfalt ve kaldırımlarını tamamlayacaklarını ifade eden Adalıer,  sinek sorununun çözümü için diğer canlılara da zarar veren kimyasal ilaçlamanın yerine biyolojik mücadele yapacaklarını söyledi. 
Erol Adalıer ve beraberindekiler öğleden sonra Lala Mustafa Paşa Mahallesi’ni ziyaret etti. Adalıer, Maraş’ın en ucundan Mutluyaka’nın en ucuna kadar Mağusa’ya aynı hizmeti götüreceklerini belirtti. Adalıer, AB kaynaklarıyla bölgenin kanalizasyon şebekesinin de tamamlanacağının sözünü verdi.

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