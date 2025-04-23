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Cuma günü yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, hafta ortası itibarıyla sıcaklıklarda yaklaşık 5 derece düşüş yaşanacağını kaydetti. Cuma günü yer yer sağanak bekleniyor.
Cuma günü yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta ortası itibarıyla sıcaklıklarda yaklaşık 5 derece düşüş yaşanacağını kaydetti. Cuma günü yer yer sağanak bekleniyor.

Dairenin yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, 22-28 Nisan tarihleri arasında bölge önce alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli, ardından ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. bugün hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak. Cuma günü ise sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 29 – 32 derece, sahillerde 25 – 28 derece; ikinci yarısında ise iç kesimlerde 24 – 27 derece, sahillerde ise 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, bugün kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette; diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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