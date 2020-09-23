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Cuma yağmur bekleniyor!

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Meteoroloji Dairesi’nin 24 - 30 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre cuma günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Cuma yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 24 - 30 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre cuma günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rapora göre bu dönemde bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, cuma günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık ve az bulutlu; cuma günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi günü ise parçalı, zamanla az bulutlu olacak.

Sonraki günlerde ise havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

İlgili tarihlerde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36 derece,  sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Cuma günü zaman zaman kuvvetli esecek.

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