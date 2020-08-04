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Cumhurbaşkanı Akıncı, Basketbol Federasyonu Yeni Yönetimini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Basketbol Federasyonu Yeni Yönetimini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Basketbol Federasyonu Yeni Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni seçilen Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve bazı yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette, federasyon yetkilileri, Cumhurbaşkanı’na yeni dönem plan ve projelerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşmede, basketbolu severek takip ettiğini, Cumhurbaşkanlığı Kupası başta olmak üzere basketbola geçmişte yaptıkları katkının devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Orhun Mevlit ve yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Metin Ersoy, yönetim kurulu üyeleri Ali Tüzünkan, Uraz Şentürk, Ateş Farisoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal da hazır bulundu.

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