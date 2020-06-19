Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Volkan Bozkır’a Kutlama Mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilen Volkan Bozkır’ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Bozkır’a gönderdiği kutlama mesajında Kıbrıs Türk Halkı ve şahsı adına en içten tebriklerini sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajında “BM sistemindeki en önemli görevlerden birini üstlenecek olmanızın, içinden geçmekte olduğumuz zor dönemde tüm dünya insanlığının sağlıklı gelişimi yanında barış ve istikrarına hizmette bulunması en içten dileğimdir” dedi.