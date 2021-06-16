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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın Bağış Sunumu Etkinliğine Katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah, Girne’de düzenlenen, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın bağış toplama amaçlı Aralık ayında yapılan yüzme etkinliği sonrası düzenlenen bağış sunumu etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın Bağış Sunumu Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah, Girne’de düzenlenen, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın bağış toplama amaçlı Aralık ayında yapılan yüzme etkinliği sonrası düzenlenen bağış sunumu etkinliğine katıldı.

Pandemi dolayısıyla bağış sunumunun geç yapıldığı etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, güzel deniziyle güzel bir adada yüzme etkinliğinin düzenlenmesinden ve ülkemizde yaşayan yabancıların ülkemizde yaşamalarından ve bağış etkinliklerine katkıda bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha fazla katılımcılarla etkinliğin daha çok yaygınlaşması ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı gibi vakıflar için daha fazla bağış toplanabilmesi temennisinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir etkinlikle yaşlılarımıza ve hastalarımıza yardımcı olmak adına gösterilen hassasiyet ve farkındalığı takdir ettiğini dile getirerek, katkı koyan sponsorlara ve yüzücülere teşekkür etti.
 
Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin hayatı boyunca sigara kullanmadığını belirterek, sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlığın ve sağlıklı yaşamın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

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