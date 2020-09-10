Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sağlık Danışma Kurulu ve kurum temsilcileriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu ve sağlıkta örgütlü kurumların başkan ve temsilcilerini toplantıya çağırdı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı bugün saat 10.00’da yapılacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu ve sağlıkta örgütlü kurumların başkan ve temsilcilerini toplantıya çağırdı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı bugün saat 10.00’da yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.