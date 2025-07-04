Cumhurbaşkanı Tatar, EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Khan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Genel Sekreter Khan’a KKTC’ye gösterdiği yakın ve samimi ilgiden dolayı teşekkür ederek, KKTC’nin EİT’ye gözlemci üye olarak en iyi şekilde katkı vermeye çalıştığını söyledi.

Toplantıda, KKTC’nin EİT çalışmalarına daha etkin katkı verebilmesi için tüm toplantılara katılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin önemli ekonomik birikime sahip olduğunu” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin tarihi perspektifte değerlendirmeler yaparak, Genel Sekreter Khan’ı bilgilendirdiği belirtildi.

Genel Sekreter Khan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a KKTC’nin EİT çalışmalarında yer almasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, KKTC’nin EİT ülkelerine özellikle turizm ve yüksek öğrenim alanında büyük katkılar sağlayabileceğini dile getirdi.

Genel Sekreter Khan, ayrıca teşkilat ülkelerinden KKTC’de eğitim gören binlerce öğrenci olduğunu vurgulayarak, KKTC’nin sağladığı imkanlar ve Kıbrıs Türk halkının misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler ve Cumhurbaşkanlığı Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.