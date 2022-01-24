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Cumhurbaşkanı Tatar, Futbol Tenisi Federasyonu’nu Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Futbol Tenisi Federasyonu’nu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Futbol Tenisi Federasyonu’nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur, antrenör ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC’nin uluslararası arenada ayak tenisinde temsil edilmesinin gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

KKTC’de, her spor dalında olduğu gibi futbol tenisinde de başarılı sporcular olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk gençliğinin, ambargolara rağmen farklı spor dallarında göstermiş olduğu azim, takdire şayandır. Biz devlet olarak gençlerimize her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Gençlerimizin akademik kariyerlerinin yanında, spor dallarında da başarı göstermesi en büyük temennimdir” dedi.

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KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur da yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti ve federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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