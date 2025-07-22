Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da THY Genel Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Tatar’a Ada Kıbrıs Projesi hakkında bilgi verildi, THY KKTC Genel Müdürlüğü ile canlı telekonferans yapıldı.

Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye’nin ulusal bayrak taşıyıcısı hava yolu olan Türk Hava Yolları’nın, dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu şirketi olarak kayıtlara geçmiş, küresel bir şirket olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin, sayısı ve niteliği artan dünya standartlarındaki havalimanları ile hava ulaşımında çok özel bir konuma sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yeni İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi ve hizmet kalitesi ile çok kısa bir sürede yalnızca bölgesinin değil dünyanın da en büyük havacılık merkezlerinden birine dönüştüğünü vurguladı.

Türk Hava Yolları’nın özellikle son yirmi yıl içinde, kendi alanında çok büyük atılımlar gerçekleştirerek, bu dönüşüme en büyük katkıyı yapan, küresel bir havacılık markası halini aldığını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk halkı ve turizm ve eğitim adası olan KKTC için THY’nin önemine dikkat çekti.

- “Havayolu ulaşımı, hızı, kapasitesi ve kalitesi ile adaya ulaşım için vazgeçilmezimizdir”

Kıbrıs adasına sadece hava ve deniz yoluyla ulaşım sağlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Havayolu ulaşımı, hızı, kapasitesi ve kalitesi ile adamıza ulaşım için vazgeçilmezimiz, adeta can damarımızdır.” dedi.

Tatar, KKTC’de Anavatan Türkiye’nin de desteği ile her alanda çok büyük ilerlemeler kaydedildiğine ve havayolu ulaşımının bu alanların en önde gelenlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

“Yaklaşık yirmi yıl önce, yıllık bir milyon civarında olan havayoluyla ülkeye gelen yolcu sayısı, sadece bu yılın ilk altı ayında, iki milyon altı yüz bine ulaşmıştır.” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, yıl sonu itibarıyla bu rakamın beş milyonu aşacağını kaydetti.

Yolcu sayısının artışında, açılışını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yaptığı, yeni Ercan Havalimanı’nın etkisinin de yadsınamayacağını dile getiren Tatar, yeni havalimanının, eskisinin altı katı büyüklüğüne haiz bir şekilde, yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarının da düşünülerek planlanmış, gurur veren, büyük bir yatırım olduğunu belirtti.

- Kahraman şehitlerimizin yakınlarına yönelik, avantajlı yolculuk programı için bir aradayız”

“Halkımızın yıllardır karşı karşıya olduğu, haksız ve hukuksuz izolasyon ve ambargolara rağmen, ülkemizin özellikle turizm ve eğitim alanlarında gösterdiği büyük atılımın arkasında, havayolu taşımacılığındaki bu gelişmelerin payı çok büyüktür.” diye konuşan Tatar, Anavatan Türkiye’nin de tam destek verdiği, iki devletli yeni vizyonunun en önemli unsurlarından biri olan “doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temas” hedefleri gerçekleştiğinde, havayolu taşımacılığının öneminin çok daha artacağını ve KKTC’nin Mavi Vatan’ın ve Doğu Akdeniz’in yıldız ülkesi olacağını vurguladı.

THY ve bağlı markası AJet ile birlikte, “Ada Kıbrıs Projesi" kapsamında bilet ücretlerinin düşürülmesine ilişkin olarak imza töreninde bir araya geldiklerini hatırlatan Tatar, düzenlemenin adaya ulaşımı kolaylaştırmak ve ucuzlatmak amacıyla yapıldığını, ayrıca 60 Kıbrıs Türk gencinin de kabin memuru olarak AJet’te istihdam edileceğini kaydetti.

“Kahraman şehitlerimizin yakınlarına yönelik, yeni bir avantajlı yolculuk programı için bir aradayız.” diyen Tatar, 1974 Barış Harekâtı sırasında, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve geleceğini korumak, adaya özgürlük ve istikrar getirmek için canlarını feda eden şehitlerin yakınlarına ve gazilere indirim sağlayacak anlaşmanın anlamının büyük olduğunu belirtti.

“Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onları halkım ve devletim adına şükranla anıyorum.” ifadelerini kullanan Tatar, destek veren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat olmak üzere programların hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.