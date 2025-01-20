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Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarları kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Birliği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Manisa’dan gelen Salihli Muhtarlar Birliği Başkanı Mehmet Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarları kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2016 yılında imzalanan protokol ile kardeş dernek olan Gazimağusa Muhtarlar Birliği ile Salihli Muhtarlar Derneği’nin başkan ve yönetim kurulu üyelerini bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmanın gerekliliğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kültürümüzün, milli değerlerimizin sürdürülmesi ve Türkiye ile olan gönül bağlarımızın pekiştirilerek, ileriye taşınması için kurulan iş birliği önemlidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Siz muhtarların gönül birliği ve çalışmaları bizi birbirimize daha da sıkı bağlamaktadır. Muhtarlar, halka hizmet veren, demokrasinin ilk basamağıdır. Bu nedenle, muhtarların yapacağı temaslar önemlidir” dedi. 

İçinde bulunulan iletişim çağında, teknolojinin getirdiği bir yakınlaşma olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, eskiye göre Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin desteği ile daha güçlü olduğunu belirtti. 

Tatar, Türkiye’den gelen heyete teşekkür ederek bölge halkına selamlarını iletti.

Salihli Muhtarlar Birliği Başkanı Mehmet Çelik ise, Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

İmzalanan protokol ile kardeş dernek olarak birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Çelik, karşılıklı ziyaretlerle iş birliği içerisinde çalışmalarını devam ettireceklerini kaydetti.

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