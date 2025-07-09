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Cumhurbaşkanı Tatar, narenciye ihracatçılarını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hastürk, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Fethi Bardakçıoğlu, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, narenciye ihracatçılarını kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde ayrıca Interfresh Euroasia Genel Koordinatörü Murat Özer, Türkiye Cypfruvex Temsilcisi Mevlüt Sezer, Cypfruvex Genel Müdürü Mustafa Üstünel ile Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de hazır bulundu. 

Cumhurbaşkanı Tatar ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, turunçgillerin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Kıbrıs adasında tarımın ata mesleği olduğunu da kaydeden Tatar, narenciyenin bu alanda önemli bir ürün olduğunun altını çizdi.  

 

Tatar, kabulde, tarım sektöründe yaşanan sorunlara da değinerek, karşılaşılan olumsuzlukların Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle çözülmeye başladığını ifade etti.

 

"Narenciye Sektöründe İşbirliği Anlaşması"nın bunun bir örneği olduğunu ifade eden Tatar, bu sayede Türkiye Cumhuriyeti ile artacak iş birliğinin büyük bir kazanım olacağını vurguladı. 

 

İş birliği protokolüyle turunçgil sektöründe bölgesel dayanışmanın artırılması, üretici ve ihracatçılar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve uluslararası pazarda rekabet gücünün yükseltilmesinin amaçlandığını ifade eden Tatar, bu sayede turunçgil sektöründe bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, Ar-Ge çalışmaları, teknik iş birlikleri, ortak tanıtım faaliyetleri ve pazarlama, kalite standartları ile sürdürülebilirlik konularında önemli gelişmeler yaşanacağını belirtti.

 

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde ayrıca bu yenilikçi adımın önemli gelişmelerin başlangıcı olduğuna duyduğu inancı da vurguladı. 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile olan güçlü bağların her geçen gün daha da arttığını ifade eden Tatar, verilen destekten dolayı teşekkürlerini sundu ve yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese başarılar diledi.

 

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