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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ı kabul etti

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini, aile bütünlüğünü ve kültürünü koruyarak sürdürdüğünü belirtti.

Kabulde Göktaş’a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu eşlik ederken, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aile yapısına ve değerlerine önem verdiklerini söyleyerek, engellilere yaşlılara, çocuklara sahip çıkma ve koruma adına Türkiye tarafından verilen desteğe teşekkür etti.

Türkiye’de insana verilen değeri memnuniyetle izlediklerini söyleyen Tatar, KKTC’ye de bu imkanı sunmanın Kıbrıslı Türklerin varlığını güçlendireceğini kaydetti.

Teknoloji çağı olan  global çağda zorlukların da arttığını dile getiren Tatar, bu çağda aile bütünlüğünü ve değerleri korumanın ayrı çaba ve çalışma gerektirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar,  Kıbrıs Türkü’nün bu değerlerle var olduğunu mücadelesini aile bütünlüğünü ve kültürünü koruyarak sürdürdüğünü söyledi.

Göktaş

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Göktaş, 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini söyleyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile KKTC’nin de bundan istifade edebilmesi adına aile, sosyal hizmetler, kadın ve çocuklara yönelik alanlarda iş birliğine yönelik istişarelerde bulunduklarını belirtti.

KKTC’deki temasları çerçevesinde Sevgi Evi açılışına katılacağını dile getiren Göktaş, devlete emanet edilen çocukları himaye altına almanın önemine vurgu yaptı.

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