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Cumhurbaşkanı Tatar’ın brüt maaşı 411 bin TL’yi aştı

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2025’in ilk yarısında açıklanan yüzde 17,79’luk enflasyon oranı, devletin en üst kademesindeki maaşlara da yansıdı. Yeni düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı Esin Tatar’ın brüt maaşı 411 bin TL’yi aştı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın brüt maaşı 411 bin TL’yi aştı

Ülkede 2025’in ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 17,79 olarak açıklanırken, bu artış kamu maaşlarına da doğrudan yansıdı. Asgari ücretin belirlenmesinde esas alınan bu oran, aynı zamanda devletin zirvesindeki isimlerin maaşlarını da yeniden şekillendirdi.

1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni maaş düzenlemesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın brüt maaşı 411 bin 320 TL’ye yükseldi.

CUMHURBAŞKANI’NIN MAAŞI: 411 BİN 320 TL

Cumhurbaşkanı Tatar’ın maaşının çıplak brüt hali 279 bin 358 TL. Ancak buna hayat pahalılığı (HP) artışı olan yüzde 17,79 eklendiğinde maaş 329 bin 56 TL’ye çıkıyor. Buna ek olarak Cumhurbaşkanına, vergiden muaf şekilde 82 bin 264 TL tutarında “temsili ödenek” veriliyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı makamına ödenen toplam brüt maaş, 411 bin 320 TL’yi buluyor.

DİĞER ÜST DÜZEY İSİMLER NE ALACAK?

Yeni düzenleme sadece Cumhurbaşkanını değil, başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey bürokratları da kapsıyor:

-Başbakan ve Meclis Başkanı: 391 bin 577 TL

-Bakanlar: 378 bin 414 TL

-Milletvekilleri: 368 bin 543 TL

-Müsteşarlar: 290 bin 504 TL

-Müdürler: 243 bin 900 TL

Bu rakamlar, kamuoyunda "temsiliyetin bedeli" ve "makam farkının karşılığı" olarak değerlendirilen temsili ödeneklerle birlikte hesaplandı.

TEMSİL ÖDENEKLERİ VERGİDEN MUAF

Temsil ödenekleri, brüt maaşların yüzde 12 ila 25’i arasında değişiyor ve vergiye tabi tutulmuyor. En yüksek oran Cumhurbaşkanına uygulanırken, bu ödenek tek başına asgari ücretin katbekat üzerinde.

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