Cumhurbaşkanlığı seçimi... Ankete göre Erhürman önde

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi‘nin Aralık 2024 döneminde yaptığı anket çalışmasına göre, 3 dönemdir yapılan anketlerde CTP birinci parti olmaya devam ediyor.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından Aralık 2024'te 500 kişi ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarına göre, Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçmekte ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşanan gelişmelerden etkilenme şekli gözlemlendi. Anket, CMIRS’in her üç ayda bir düzenli olarak yürüttüğü çalışmaların bir devamı niteliğinde.

ÜÇ DÖNEMDİR YAPILAN ANKETLERDE CTP LİDERLİĞİNİ KORUDU"

Mine Yücel, son anket sonuçlarını değerlendirerek ülke siyasetindeki değişimlere dikkat çekti. Yücel, “Uzun zamandır yaptığımız çalışmalar, ülkede ciddi bir yönetim zafiyeti olduğunu ortaya koyuyor. Buna rağmen bugüne kadar anketlerde UBP en yüksek oy oranına sahip parti olarak öne çıkıyordu. Ancak Mart 2024 itibarıyla bu tablo değişti ve CTP, uzun bir aradan sonra birinci parti konumuna yükseldi. Sonraki üç dönemde yaptığımız anketlerde de CTP liderliğini korudu” dedi.

Ancak Mine Yücel, bu değişimin tek başına yeterli olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ülkede böyle bir yönetim zafiyeti varken ihtiyaç yalnızca bir partinin gidip yerine başka bir partinin gelmesi değil. Anket sonuçları, toplumda siyasetin yeniden şekillenmesi gerektiği yönünde güçlü bir mesaj veriyor. Kurumların güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması için yolsuzluk ve rüşvetin ortadan kaldırılması şart. Ayrıca, ülke siyasetine yapılan dış müdahalelerin engellenmesi gibi adımlar atılmadıkça sorunların çözülmesi mümkün olmayacaktır.”

Yücel, yeni bir siyaset anlayışının zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, “Toplum, sadece parti değişimi değil, köklü reformlarla bir dönüşüm talep ediyor. Bu çağrı, dikkate alınması gereken önemli bir mesajdır” diye ekledi.