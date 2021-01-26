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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’dan Açıklama

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol bir açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’dan Açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol bir açıklama yaptı:

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, dün akşam saat 21.15’te video konferans aracılığıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’taki iki tarafın eşit statüsünün, kabul edilmiş tarihsel bir gerçek olduğunu, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların oluşturduğu 1960 ortaklık devletinin, 1963 yılında Rumların Anayasal ortaklığı işgal etmesiyle sona erdiğini, bunun neticesinde adada yasama, yürütme ve yargı organları olan iki ayrı yönetimin ortaya çıktığını vurguladı.

30 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla Cenevre’de gerçekleşen toplantıda, Kıbrıs’ta iki otonom yönetimin mevcut olduğunun teyid edildiğini belirten Cumhurbaşkanımız, adadaki iki Devletin sınırları içeresinde, kamu düzenini sağlamak ve halklarının hayat kalitesini iyileştirmek için yaklaşık yarım asırdır icraatlarda bulunduklarını, bunların geri alınabilecek icraatlar olmadığını ve bu gerçeklik ışığında, Kıbrıs’ta olası bir uzlaşının mevcut iki Devlet ve egemen eşitliği zemininde olması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, 1968’de Beyrut’ta başlayan ve yarım asırı aşkın bir süredir devam eden federal çözüm zeminindeki müzakerelerin, Rumların ada üzerindeki güç, yönetim ve refahı Kıbrıslı Türklerle paylaşmayı reddeden uzlaşmaz tavrından dolayı başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.

Bu süre zarfında Kıbrıslı Türklerin insanlık dışı izolasyona maruz kaldığını ve bunun sürdürülemez olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanımız, günümüz gerçeklikleri ve Rum tarafının değişmeyen hakimiyetçi zihniyeti karşısında Kıbrıs’ta, yeni bir müzakere zeminine ihtiyaç olduğunu, bunun da adil gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının egemen eşitliğe dayalı ve eşit uluslararası statüye sahip iki Devlet’in işbirliği temelinde olması gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres ise, görüşmede Kıbrıs Türk tarafının tutumunun ve isteklerinin farkında olduğunu, bu tutumumuzu gayrı resmi 5+BM toplatısında açıklayabileceğimizi belirterek, bu toplantıda, resmi müzakereleri mümkün kılacak ortak bir zemin konusunda tarafların uzlaşıya varması yönündeki beklentisini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, 5 + BM formatındaki gayri resmi toplantının New York’ta yapılmasını tercih ettiğini, fakat yer, zaman ve ABD hükümetinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapacağı düzenlemelere bağlı olarak netleşeceğini kaydederek, konuya ilişkin gelişmeler ışığında, taraflara bilgi verileceğini belirtti.

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