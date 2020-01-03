Cumhurbaşkanlığı “Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi” kapsamında okullardaki “iklim değişikliği” konulu eğitim devam ediyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında ziyaret ettiği Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda, bütün amacın daha yaşanabilir, daha güzel, daha temiz, daha yeşil bir çevre olduğunu belirterek, çocuklar çevre bilinci ile yetişirse gelecek kuşakların daha az sıkıntı yaşayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında okullardaki “İklim Değişikliği” konulu eğitim devam ediyor. Bu kapsamda, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda su ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliği konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilkokul öğrencileri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda düzenlenen “İklim Değişikliği” konulu etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı ve eşi, okula gelişinde, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet, Akdoğan Muhtarı İsmail Kozanoğlu ve öğretmenler tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı ve eşine, ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik, Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Sevgili çocuklar sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk. Bugün güzel bir amaç için aranızdayız. Cumhurbaşkanlığından gelen arkadaşlarımız sizlerle konuştular, sizler için bir kitap hazırlıyorlar. O kitabı da yakın zamanda sizlere ulaştıracağız, bütün amaç daha yaşanabilir, daha güzel, daha temiz, daha yeşil bir çevre. Bunun için akılcı olmamız lazım, tasarruflu olmamız lazım, doğru şeyler yapmamız lazım, yanlışlardan mümkün olduğunca uzaklaşmamız lazım. Bizlerin devlet olarak yapacakları var, sizlerin evlerinizde yapacaklarınız var, okullarda öğrenecekleriniz var. Hep beraber bunları yapmayı başardıkça daha güzel daha iyi bir ülke haline geleceğiz”.

CUMHURBAŞKANLIĞI, ÇOCUKLAR İÇİN YENİ BİR KİTAP HAZIRLIYOR

Cumhurbaşkanlığı’nın çocuk haklarıyla ilgili hazırladığı “Haklarımı Biliyorum” kitabının ardından, çocukların çevre sorumluluklarını anlatan yeni bir kitabın hazırlandığını bilgisini veren Cumhurbaşkanı Akıncı, kitabın yakında dağıtılacağını, çocukların çok iyi yetişmesi gerektiğini, bunun için uğraştıklarını söyledi.

Çocuklara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklar çevre bilinci ile yetişirse gelecek kuşakların daha az sıkıntı yaşayacağını kaydetti.

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, ziyaretin anısına teşekkür plaketi takdim etti.

ÖĞRENCİLER FİDAN İSTEDİ

Eşi Meral Akıncı ile birlikte sınıfları da ziyaret ederek, öğrencilerle çevre farkındalığı ve iklim değişikliği hakkında sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerin çevre ve birçok farklı konudaki sorularını da yanıtladı.

Proje kapsamında öğrendiklerini anlatarak, çevre konusunda öğrendiklerini uygulama sözü veren öğrenciler, Cumhurbaşkanı ve eşinden, dikmek için fidan istediler.

Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz de, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında eğitim verdi. Çocuklar etkinlikte, çevrenin korunmasıyla ilgili neler yapılması gerektiğini öğrendi.

TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitapların da dağıtıldığı etkinlikte, öğrencilere su ve enerji tasarrufu ve iklim değişikliğiyle ilgili bilgi verildi.

TEMİZ DÜŞÜN YEŞİL OKULLAR PROJESİ’NİN AMACI

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ada genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Güvenir Vakfı ile işbirliğiyle sürdürdüğü projede, ilkokullardaki eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşenVaroğlu Atik ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi doktora öğrencileri tarafından veriliyor. Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi, KKTC genelinde altı bölgede, altı ay sürecek.

“İklim Değişikliği” konulu eğitimler daha önce, Türkmenköy İlkokulu, Akova -Yıldırım İlkokulu, Balıkesir Meriç İlkokulu, Bellapais School, Alsancak İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu’nda verilmişti.